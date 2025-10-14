Ufficiale: Svezia, esonerato il CT Tomasson

14/10/2025 | 15:46:49

La Federazione svedese ha sollevato dall’ incarico il CT John Dahl Tomasson. Fatale, all’ ex attaccante, la sconfitta interna clamorosa contro il Kosovo.

La nota della Federazione: “Il consiglio di amministrazione della Federazione Calcistica Svedese (Svenska Fotbollförbundet – SvFF) ha preso la decisione di risolvere l’incarico di Jon Dahl Tomasson come commissario tecnico della Nazionale maschile. La decisione si basa sui risultati insufficienti ottenuti nelle qualificazioni ai Mondiali. L’incarico di Jon Dahl Tomasson termina con effetto immediato. La risoluzione è stata decisa dal consiglio di amministrazione della SvFF martedì ed è motivata dagli scarsi risultati nelle qualificazioni al Mondiale. – “La decisione presa dal consiglio federale si fonda sul fatto che la squadra nazionale maschile non ha fornito i risultati che speravamo. C’è ancora una possibilità di accedere ai playoff a marzo e la nostra responsabilità è assicurarci di avere le condizioni ottimali possibili per raggiungere la fase finale del Mondiale. Riteniamo che per fare ciò sia necessaria una nuova guida sotto forma di un nuovo commissario tecnico”, ha dichiarato il presidente della Federazione, Simon Astrom.

Foto: X Federazione svedese