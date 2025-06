Ufficiale: Suso nuovo giocatore del Cadiz

06/06/2025 | 17:43:41

Suso è un nuovo giocatore del Cadiz, c’è anche l’annuncio ufficialeIl Cádiz Club de Fútbol e Jesús Joaquín Fernández ‘Suso’ hanno raggiunto un accordo per le prossime quattro stagioni.Il giocatore nato a Cadice (19 novembre 1993) torna nel club dove è cresciuto fino al 2010, quando è stato ingaggiato dal Liverpool FC all’età di 16 anni. Negli ultimi dieci anni ha giocato per UD Almería, AC Milan, Genoa CF e Siviglia FC. Ha debuttato in Nazionale con la Spagna nel 2017 e nel suo palmarès figurano una Supercoppa italiana (2016), un Campionato Europeo Under 19 e due titoli della UEFA Europa League (2020 e 2023)”.

FOTO: X Siviglia