Ufficiale: Superclasico, si giocherà al Bernabeu il 9 dicembre. Ecco le sanzioni per il River

Dopo le indiscrezioni del pomeriggio, ora è arrivata anche l’ufficialità. La finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors si giocherà al “Bernabeu” di Madrid domenica 9 dicembre. Nel frattempo dall’Argentina arrivano le sanzioni per il River dopo i fatti che hanno preceduto la partita (rinviata) del Monumental. Il tribunale di disciplina della CONMEBOL ha deciso di sanzionare il River Plate con due partite casalinghe in competizioni ufficiali organizzate dalla CONMEBOL a porte chiuse. Per il River è prevista anche una sanzione di 400.000 $ americani. La società argentina può fare ricorso alla camera della CONMEBOL entro sette giorni.