Ufficiale: Sunderland, colpo Masuaku

10/08/2025 | 11:33:47

Il Sunderland ha piazzato il colpo Masuaku, il giocatore era svincolato: “Il Sunderland AFC è lieto di annunciare l’ingaggio di Arthur Masuaku, soggetto all’autorizzazione internazionale. Il terzino sinistro firma un contratto biennale e diventa il decimo acquisto estivo del Club dopo gli arrivi di Enzo Le Fée, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs e Marc Guiu. Masuaku, 31 anni, torna in Premier League dopo un’assenza di tre anni, avendo rappresentato il West Ham United 128 volte dal 2016 al 2023. Dopo aver lasciato East London per il Beşiktaş JK, il nazionale della Repubblica Democratica del Congo ha collezionato 108 presenze e 18 assist per la squadra turca della Süper Lig prima di lasciare Istanbul quest’estate”.

FOTO: Sito Sunderland