Ufficiale: Sugawara è un nuovo giocatore del Werder Brema

26/08/2025 | 11:11:52

Il 25 enne Yukinari Sugawara è un nuovo giocatore del Werder Brema. Formula del prestito con diritto di riscatto per il terzino giapponese ex giocatore del Southampton. Dopo i primi esordi con la casacca Nagoya Grampus, lo sbarco in Europa in serie B olandese e l’approdo in Eredivise all’AZ Alkmar. Approdo al Southampton nella scorsa stagione e retrocessione a fine campionato. Quindici le partite in nazionale per il calciatore nato a Toyokawa.

Foto Instagram Werder Brema