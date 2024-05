Ufficiale: Sudtirol, Rover ha rinnovato fino al 2026

Matteo Rover e SudTirol andranno avanti insieme. Il club altoatesino ha infatti annunciato il rinnovo del calciatore fino al 2026. Di seguito il comunicato: “FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Matteo Rover. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giugno 2025. L’attaccante-seconda punta, all’occorrenza centrocampista.25 anni, ha firmato il rinnovo, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2026.

Matteo Rover, nato a Motta di Livenza in provincia di Treviso il primo settembre 1999, 185 centimetri, attaccante-seconda punta capace di distinguersi anche come centrocampista di fascia, è approdato in biancorosso nell’estate del 2019, dopo le esperienze in C a Pordenone e a Vicenza, seguite ai trionfi con la casacca della Primavera dell’Inter, con tre presenze nella nazionale azzurra Under 18. Tre stagioni in C, con un essenziale contributo all’ascesa in serie B e due anni tra i cadetti per il duttile giocatore veneto, che ha fin qui vestito 175 volte la maglia biancorossa, mettendo a segno 27 reti, con 10 assist, di cui 57 gare in serie B, impreziosite da 6 reti e 5 assist.

Foto: Instagram Sudtirol