Ufficiale: Sudtirol, rinnovo per il capitano Fink fino al 2023

Il Sudtirol ha annunciato il rinnovo della sua bandiera Hannes Fink fino al 2023, ecco il comunicato: “F.C. Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Hannes Fink. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della corrente stagione, ovvero il 30 giugno 2021. Il capitano biancorosso ha firmato un rinnovo biennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2023. Il 31enne centrocampista di Collalbo, 184 cm, sempre più bandiera biancorossa, milita nell’F.C. Südtirol dall’età di 12 anni, quando è entrato a far parte del settore giovanile biancorosso, bruciando le tappe sino a debuttare non ancora maggiorenne in prima squadra (campionato di C2 2006/2007). Per Fink la stagione ormai conclusa è la quindicesima consecutiva in prima squadra, in forza alla quale ha sin qui totalizzato oltre 300 presenze con 15 reti e una dozzina di assist.

Nella stagione 2020-2021, Hannes Fink ha collezionato 31 presenze di cui 25 in campionato – stagione regolare (girone B), 4 nei play-off e 2 in Coppa Italia Lega Serie A con una rete e due assist. F.C. Südtirol è fiero di avere un capitano come Hannes Fink e gli augura un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e. naturalmente, di squadra”.