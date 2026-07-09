Ufficiale: Sudtirol, dall’Inter arriva Stabile

09/07/2026 | 15:30:57

L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con l’FC Internazionale Milano per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro-opzione, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Stabile.

Le sue parole: “È un orgoglio per me poter vestire i colori dell’FC Südtirol. Il direttore sportivo Lovisa mi ha trasmesso, fin dal primo momento, un’ottima impressione di questa società, confermata poi anche da Raphael Kofler, con cui ho condiviso diverse esperienze nelle Nazionali giovanili. Raphael mi ha parlato benissimo sia dell’ambiente all’interno del club che della città. C’è grande entusiasmo da parte mia, non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister ed iniziare questa nuova avventura”.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Giacomo Stabile e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi.

Foto: facebook Sudtirol