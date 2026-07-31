Ufficiale: Sudtirol, dal Cagliari arriva Veroli

31/07/2026 | 09:50:18

Il SudTirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Veroli. L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Davide Veroli e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi”. Hanno fatto seguito le sue prime parole in biancorosso: “Sono davvero felice del mio arrivo all’FC Südtirol. Entro a far parte di una società importante, che negli ultimi anni ha dimostrato una crescita costante e significativa. Da parte mia ci saranno la massima disponibilità, grande impegno e la volontà di dare tutto per questa maglia e per il club. Negli ultimi giorni ho avuto modo di confrontarmi con Vasic, che mi ha parlato molto bene dello staff, dei compagni e dell’ambiente della società nel suo complesso”.

✍️ | Davide Veroli è un nuovo giocatore dell’FC Südtirol.

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Foto: X Sudtirol