Ufficiale: Südtirol, contratto annuale per Varnier
02/07/2026 | 15:11:30
Il Südtirol sul proprio sito comunica l’ingaggio per un anno del difensore Marco Varnier. Ecco il comunicato del club: “L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Marco Varnier. Il difensore 28enne ha firmato un contratto di un anno con l’FCS, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. L’accordo prevede inoltre un’opzione per il prolungamento di un’ulteriore stagione, che scatterà al verificarsi di condizioni prestabilite. L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Marco Varnier e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi”.