Ufficiale: Sudakov è un nuovo giocatore del Benfica

31/08/2025 | 14:23:20

Si spengono i sogni di tante squadre di Serie A interessate alle prestazioni di Sudakov. Il forte centrocampista, 100 partite e 29 gol con la maglia dello Shaktar ha firmato un accordo con il Benfica. Prestito con obbligo di riscatto, 6,75 milioni nella prima tranche e 20,25 milioni di acquisto obbligatorio a partire dalla stagione 2026/27. Il valore totale dell’operazione potrebbe quindi superare i 25 milioni di euro.

Foto: Instagram Sudakov