Ufficiale: Stuckler lascia la Cremonese e va al Vicenza

02/08/2025 | 17:40:29

David Stückler lasciala Cremonese e scende in Serie C. Il club lombardo ha infatti comunicato ufficialmente che l’attaccante classe 2004 si trasferito a titolo temporaneo al Vicenza, in Lega Pro.

Foto: logo Cremonese