Ufficiale: Stuart Armstrong è un nuovo calciatore dell’Aberdeen

03/09/2025 | 13:25:48

Importante acquisto di esperienza per l’Aberdeen e per tutto il campionato scozzese. Stuart Armstrong si è unito alla squadra firmando un contratto biennale. Il 33enne, recentemente allo Sheffield Wednesday ha disputato 51 partite con la nazionale scozzese e 150 partite nella Premier League inglese. Dal sito dell’Aberdeen si legge: “il centrocampista energico ed esperto aggiungerà ulteriore competizione alla squadra dei Dons sia per le partite europee che nazionali”.

foto sito aberdeen