Ufficiale: Strootman si ritira dal calcio giocato

Kevin Strootman, ex centrocampista di Roma, Genoa e Cagliari, ha annunciato la fine della sua carriera tramite il proprio profilo Twitter. A 34 anni, il giocatore olandese ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, salutando il mondo del calcio con un semplice ma significativo messaggio: “Grazie calcio”.

Careers come to an end.

Thank you football! pic.twitter.com/e258izJvdP

— Kevin Strootman (@Kevin_strootman) October 18, 2024