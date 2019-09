Ufficiale: Strefezza rinnova con la Spal fino al 2022

Ieri l’esordio stagionale, oggi il rinnovo triennale. Gabriel Strefezza prolunga il proprio accordo con la Spal fino al giugno 2022. Il laterale brasiliano ha disputato quasi mezz’ora di gioco nella sfida con la Lazio valida per la terza giornata di Serie A prendendo il posto di Reca. Questo il comunicato della società ferrarese: “S.P.A.L. srl comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con Gabriel Strefezza fino al 30 giugno 2022. Strefezza, centrocampista brasiliano classe 1997 cresciuto nel Sport Club Corinthians, ha esordito domenica 15 settembre in Serie A con la maglia biancazzurra nell’incontro SPAL-Lazio, collezionando così la sua seconda presenza spallina dopo aver militato in Primavera SPAL ed essere rientrato a Ferrara dalle esperienze con Juve Stabia e Cremonese“.

Foto: sito ufficiale Spal