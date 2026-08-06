Ufficiale: Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo
06/08/2026 | 10:12:13
Il Palermo ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dall’Olympiacos FC i diritti alle prestazioni sportive di Gabriel Strefezza.
Ecco il comunicato:
“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Olympiacos FC le prestazioni sportive di Gabriel Strefezza.
Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
A Gabriel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.
Foto: sito Palermo