Ufficiale: Strasburgo, riscattato Samuel Amo-Ameyaw dal Southampton

26/06/2025 | 13:04:44

Samuel Amo-Ameyaw è un nuovo calciatore dello Strasburgo. Di seguito, il comunicato ufficiale: Dopo un periodo iniziale in prestito, l’ala inglese è ora vincolata al club fino al 2029. Arrivato in prestito dal Southampton nelle ultime ore del calciomercato invernale 2025, Samuel Amo-Ameyaw ha avuto bisogno solo di pochi giorni per adattarsi alla vita a Strasburgo, ai compagni di squadra e allo stile di gioco promosso da Liam Rosenior. Poche settimane dopo il suo arrivo in Francia ha segnato un gol decisivo contro il Lione, diventando l’ottavo marcatore più giovane nella storia del Racing nella massima serie (18 anni e 253 giorni). Ha anche gentilmente accettato di mettere la maglia che indossava quella sera a disposizione del club nell’ambito del progetto di visita al museo. Il ragazzo, che ha preso lezioni di francese sin dal suo arrivo, ha dimostrato la propria serietà nella vita di tutti i giorni e le sue abilità nel dribbling in campo. Ha giocato dieci partite e segnato due gol per il Racing, diventando il secondo giocatore inglese nella storia del club dopo Simon Stainrod nel 1989. Ora è legato al club fino al 2029.

foto: insta Amo-Ameyaw