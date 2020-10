Ufficiale: Stramaccioni tesserato dalla Juventus, ma resta alla Vis Pesaro

La Vis Pesaro comunica di aver ceduto a titolo definitivo Diego Stramaccioni alla Juventus . «Arrivato in biancorosso durante la preparazione estiva – si legge – il difensore classe 2001 ha impressionato tutti sotto ogni aspetto: tecnico, tattico, fisico e umano. Un giovane di enormi prospettive che ha dato nell’occhio a tante società blasonate del calcio italiano. La Juventus ha deciso così di aggiudicarsi il cartellino del talento umbro. Stramaccioni però rimarrà alla Vis Pesaro questa stagione, con la formula del prestito, per continuare il suo percorso di crescita in biancorosso e in Serie C».

Foto: sito ufficiale Vis Pesaro