Ufficiale: Stoppa rinnova con la Sampdoria fino al 2025

La Sampdoria ufficializza il rinnovo di Matteo Stoppa. L’attaccante Doriano ha rinnovato il contratto fino al 2025. Nelle ultime due stagioni in prestito il ventunenne ora è pronto per giocarsi le sue chance.

Questo il comunicato del club. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Stoppa. Per la soddisfazione di tutti l’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025.

📄 | OFFICIAL#Stoppa rinnova il contratto con la #Sampdoria fino al 2025. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 8, 2022

Foto: Twitter Sampdoria