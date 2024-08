Ufficiale: Stoccarda, Mittelstadt ha rinnovato fino al 2028

Maximilian Mittelstadt ha rinnovato con lo Stoccarda fino al 30 giugno 2028. Mittelstadt, classe 1997, è stato acquistato un anno fa. L’Hertha Berlino, club in cui è cresciuto e ha debuttato nel calcio che conta, lo aveva ceduto per mezzo milione. Poi una crescita esponenziale nella grande stagione con gli svevi, culminata con la qualificazione alla Champions League, e le prime convocazioni in nazionale, con cui ha disputato anche l’Europeo.

Foto: Instagram Stoccarda