Cambio in panchina del West Bromwich, arriva Steve Bruce. Ecco il comunicato del club: “Il West Bromwich Albion Football Club è lieto di annunciare la nomina di Steve Bruce come suo nuovo manager. L’esperto boss, che ha al suo attivo quattro promozioni in Premier League, ha firmato un contratto di 18 mesi con gli Hawthorns.”

FOTO: Sito Ufficiale West Bromwich