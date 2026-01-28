Ufficiale: Sterling lascia il Chelsea. Risoluzione consensuale con il club

28/01/2026 | 17:54:16

Il Chelsea e Raheem Sterling si separano. Arriva la risoluzione consensuale del contratto tra il giocatore e il club londinese.

Questa la nota: “Raheem Sterling ha lasciato oggi il Chelsea Football Club di comune accordo con la società, concludendo così tre anni e mezzo da nostro giocatore, avendo firmato nell’estate del 2022, quando si è trasferito dal Manchester City. Ringraziamo Raheem per il suo contributo da calciatore del Chelsea e gli auguriamo il meglio per la prossima tappa della sua carriera”.

Foto: Instagram Chelsea