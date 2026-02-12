Ufficiale: Sterling è un calciatore del Feyenoord

12/02/2026 | 17:45:30

Il Feyenoord ha annunciato di aver ingaggiato a parametro zero l’attaccante inglese Raheem Sterling.

Questo il comunicato del club:

“Il Feyenoord ha ingaggiato Raheem Sterling, quattro volte vincitore della Premier League.

Il nazionale inglese, che ha rappresentato il suo paese in 82 occasioni, ha firmato questo pomeriggio un accordo con il Feyenoord valido fino alla fine della stagione 25/26.

In qualità di free agent, Sterling ha potuto valutare diverse opzioni senza i vincoli della finestra di mercato, optando infine per il Feyenoord.

Da quando ha debuttato sulla scena della Premier League a 17 anni, Sterling ha giocato per il Liverpool FC, il Manchester City, l’Arsenal FC e il Chelsea FC, con cui ha rescisso il contratto il mese scorso.

A soli 31 anni, vanta uno dei curriculum più impressionanti del calcio mondiale: 182 gol in nazionale, 86 in Europa, 4 titoli di Premier League, 1 FA Cup, 4 Carabao Cup, 2 Community Shield, un premio di Giocatore dell’Anno FWA, un premio di Giovane Giocatore dell’Anno PFA e un Golden Boy. Sterling si classifica al secondo posto per il maggior numero di gol segnati in Premier League da un giocatore in attività, al quarto posto per il maggior numero di gol in Champions League per un giocatore inglese e al nono posto per i giocatori più veloci a raggiungere quota 200 gol in Premier League in questo secolo.

Il suo profilo fuori dal campo è altrettanto impressionante. Nel 2021, Sterling è stato nominato MBE (Membro dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico) per il suo servizio a favore dell’uguaglianza razziale nello sport.

Più tardi, nello stesso anno, ha lanciato la Raheem Sterling Foundation, progettata per educare, responsabilizzare e ispirare i giovani a prepararsi meglio per il futuro e ad abbracciare le opportunità per raggiungere una maggiore mobilità sociale. Noto per il suo sostegno ai giovani giocatori e al loro sviluppo, nel 2025 Sterling ha lanciato la sua RS7 Academy. Basata sulla sua convinzione che il talento vada coltivato, non solo allenato, l’Academy unisce un allenamento d’élite allo sviluppo personale, aiutando la prossima generazione di calciatori a crescere in sicurezza, abilità e amore per il gioco.

Diamo il benvenuto a Raheem e all’esperienza che porta dentro e fuori dal campo al Feyenoord. Come club, siamo entusiasti di poter contribuire all’eredità che ha lasciato nel mondo del calcio”.

