Ufficiale: Stefanelli rinnova con il Guidonia Montecelio

08/07/2025 | 10:04:08

Francesco Stefanelli, duttile esterno sinistro classe 2005 cresciuto nel vivaio del Frosinone, rinnova con il Guidonia Montecelio, appena promosso in Serie C. L’annuncio della società: “Confermato, nella rosa del Guidonia Montecelio 1937 Fc, Francesco Stefanelli, 20enne cresciuto nel settore giovanile del Frosinone. Il giocatore è in grado di ricoprire tutti i ruoli della corsia di sinistra, abile nel cross e veloce in tutti i movimenti. Stefanelli prosegue in rossoblù il suo percorso di crescita