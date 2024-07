Dopo nove anni, Stefan Savic saluta l’Atletico Madrid e vola in Turchia, riparte da Trebisonda, firmando un nuovo contratto con il Trabzonspor. Ad annunciarlo è il club turco stesso. Il difensore montenegrino saluta a parametro zero l’Atletico Madrid, come riportato da diversi media spagnoli, nonostante avesse un altro anno di contratto.

Foto: Instagram Trabzonspor