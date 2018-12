Ufficiale: Stati Uniti, è Berhalter il nuovo commissario tecnico. La nota

E’ Gregg Berhalter il nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti. L’ex allenatore dei Columbus Crew è stato ufficializzato nelle scorse ore dalla Federazione statunitense. Berhalter, ex giocatore della Nazionale (44 presenze e due Mondiali disputati), riparte così dalla panchina a stelle e strisce.

Welcome, coach! @ussoccer appoints Gregg Berhalter to lead the #USMNT.

— U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) December 2, 2018