Ufficiale: Stankovic si dimette da allenatore dello Spartak Mosca

13/11/2025 | 19:30:38

Dejan Stankovic non è più l’allenatore dello Spartak Mosca. Il club più popolare di Russia rende nota la fine della collaborazione di comune accordo e lascia spazio alle parole dello stesso tecnico: “Sono stato orgoglioso di lavorare allo Spartak, dal primo all’ultimo secondo. Alcune cose hanno funzionato per noi, altre no, ma posso dirlo con certezza: lo Spartak è il club più importante in Russia. È qualcosa che ho sempre avuto e che sempre mi rimarrà impresso. Mosca è diventata la mia casa e lo Spartak rimarrà per sempre nel mio cuore.”

Foto: Instagram Ferencvaros