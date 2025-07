Ufficiale: Stach è un nuovo giocatore del Leeds

22/07/2025 | 11:00:40

Il Leeds United ha comunicato l’arrivo di Stach dall’Hoffenheim: “Il Leeds United è lieto di annunciare che Anton Stach è arrivato a titolo definitivo dal TSG Hoffenheim al club, previa autorizzazione internazionale e permesso di lavoro. Il ventiseienne ha firmato un contratto quadriennale con l’Elland Road e diventa il sesto acquisto estivo per la squadra di Daniel Farke, mentre continuano i preparativi per il ritorno in Premier League. Stach porta esperienza e ulteriore qualità al centrocampo dopo aver giocato in Bundesliga negli ultimi cinque anni. Ha militato ai massimi livelli in Germania con il Mainz 05 e il TSG Hoffenheim, e in precedenza ha ottenuto la promozione dalla 2. Bundesliga con il Greuther Furth. Alto 1,93 m, il nostro ultimo arrivato ha collezionato oltre 250 presenze in carriera in tutte le competizioni e apporta ulteriore versatilità alla squadra, avendo operato sia a centrocampo che in difesa quando necessario. Con due presenze con la nazionale maggiore della Germania all’attivo, l’esperienza internazionale di Stach lo ha già portato a giocare insieme al suo compagno di squadra Lukas Nmecha nella finale del Campionato Europeo Under 21 UEFA del 2021, vincendo 1-0 contro il Portogallo e sollevando il trofeo! Con una presenza imponente sia in area che al centro del campo, è un vero pericolo per il gol avendo segnato finora 26 gol nel corso della sua carriera. La scorsa stagione, Stach ha giocato sei partite nella campagna di Europa League 2024/25 per l’Hoffenheim e ha segnato contro i futuri campioni del Tottenham Hotspur, consolidando le sue capacità ai massimi livelli del gioco. Tutti nel club danno il benvenuto ad Anton a Elland Road e non vediamo l’ora di vederlo in azione per i Whites”.

foto: sito Leeds