Ufficiale: Sporting Lisbona, Pedro Gonçalves e Nuno Santos rinnovano fino al 2027

Lo Sporting Lisbona, attraverso le pagine del proprio account Facebook comunica di essersi assicurato le prestazioni di Pedro Gonçalves e Nuno Santos fino al 2027. Di seguito le dichiarazioni dei diretti interessati freschi di rinnovo.

Pedro Gonçalves: “Ad ogni partita entriamo in campo per vincere perché conosciamo le nostre qualità. Siamo qui per lavorare”

Nuno Santos: “E’ un’emozione enorme. Da quando sono arrivato allo Sporting sono sempre stato coccolato da tutti. E’ una sensazione di grande felicità”.

FOTO: Instagram Pedro Gonçalves