Ufficiale: Spezia, Vignali rinnova fino al 2027

18/11/2025 | 18:20:54

Lo Spezia Calcio ha annunciato il rinnovo di Luca Vignali, il calciatore si è legato al club fino al 2027.

Questo il comunicato:

“Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Luca Vignali alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2027.

Vicinissimo a tagliare il traguardo delle 200 presenze complessive in Prima Squadra, uno dei calciatori che hanno fatto la storia delle Aquile rinnova per un’altra stagione il proprio legame con il club di via Melara, determinato a lottare su ogni campo come ha sempre fatto sin da bambino, animato dall’orgoglio e dal senso di responsabilità che prova nell’indossare la maglia bianca della propria città.

“Quella di oggi è per me molto più di una semplice firma: è dare continuità a un sogno che portavo nel cuore già da bambino. Farlo alla soglia della presenza numero numero 200 con questa maglia, che per me significa tutto, è qualcosa che non avrei mai potuto immaginare nel giorno del mio esordio in Prima Squadra. Qui ho vissuto momenti belli e momenti complicati, ma l’ho sempre fatto a testa alta e con l’orgoglio di rappresentare la mia città ovunque e così non smetterà mai di essere. Avanti insieme! Forza Spezia! Forza Aquile!“, le parole del numero 32 aquilotto, Luca Vignali.

Spezia Calcio e Luca Vignali: un binomio saldo e duraturo, che continuerà unito per scrivere nuove pagine di storia!”.

Foto: sito Spezia