Spezia, Reca positivo al Covid-19. Il comunicato

Tramite i propri canali ufficiali, lo Spezia ha annunciato che un proprio tesserato è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di Arkadiusz Reca. Ecco la nota del club ligure:

“Lo Spezia Calcio comunica che, in seguito all’insorgenza di lievi sintomi influenzali che hanno spinto lo staff medico a effettuare un tampone di controllo a domicilio, il calciatore Arkadiusz Reca è risultato positivo. L’esterno polacco, da diverse settimane esterno al gruppo squadra in quanto infortunato, è già in isolamento come previsto dal protocollo”.

Foto: Logo Spezia