Ufficiale: Spezia, Leo Sena riscattato dall’Atletico Mineiro

Leo Sena resta allo Spezia, il club ligure lo ha riscattato dall’Atletico Mineiro. Ecco il comunicato: “Spezia Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Leonardo de Souza Sena, dalla società brasiliana Clube Atlético Mineiro. Il calciatore brasiliano, tra i protagonisti della prima storica salvezza in Serie A delle Aquile, resterà con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2024″.