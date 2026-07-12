Ufficiale: Spezia, ingaggiato Ndow

12/07/2026 | 15:37:33

Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Abdoulie Ndow, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Abdoulie Ndow, la carriera Nativo di Darrau Rilwan in Gambia, classe 2005, Ndow ha saputo mettersi in luce giovanissimo con le maglie del San Marzano e della Scafatese in Serie D, guadagnando così la chiamata del Frosinone, con cui si è aggiudicato il titolo di campione della Primavera 2 2024/25. Sempre con la formazione ciociara, nella passata stagione ha raccolto anche i primi gettoni da professionista, scendendo in campo in due occasioni in Serie B e scrivendo così il proprio nome nel campionato che ha sancito il ritorno del Frosinone in massima serie.

Foto: logo Spezia