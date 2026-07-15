Ufficiale: Spezia, ingaggiato Joselito dal Perugia

15/07/2026 | 15:08:12

Lo Spezia ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Josè Gomez Marquez dal Perugia.

Questo il comunicato:

“Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Perugia Calcio, le prestazioni sportive del centrocampista Antonio Josè Gomez Marquez, meglio noto come Joselito, il quale ha sottoscritto con le Aquile un contratto fino al 30 giugno 2029.

Spagnolo di Huelva, classe 2004, Joselito ha mosso i primi passi da calciatore nel Recreativo Huelva e dopo aver essersi messo in mostra da giovanissimo con la prima squadra del Coria nella stagione 2019-2020, ecco l’approdo in Italia, sponda Hellas Verona.

Nel gennaio 2025, Joselito si trasferisce al Perugia, dove nella prima stagione in Serie C mette a referto 13 presenze e 2 assist, mentre nella scorsa stagione il centrocampista spagnolo ha segnato anche la sua prima rete italiana, arrivata nella vittoria umbra contro il Forlì.

Centrocampista di qualità, dotato di un’ottima visione di gioco e di qualità nel palleggio, il calciatore andaluso è pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile.

Benvenuto Joselito!”.

Foto: sito Spezia