Ufficiale: Spezia e Melissano si separano

20/06/2026 | 11:22:42

Lo Spezia con un comunicato sul sito annuncia la separazione dal DS Melissano. Ecco le parole del club: “Spezia Calcio comunica l’interruzione del rapporto lavorativo con il Direttore Sportivo Stefano Melissano. La decisione è maturata in un clima di rispetto reciproco e piena consapevolezza: i risultati conseguiti sono stati al di sotto delle aspettative e si rende necessario intraprendere un nuovo percorso.Il Presidente Charlie Stillitano ringrazia Stefano Melissano per gli anni trascorsi insieme allo Spezia Calcio, augurandogli le migliori fortune umane e professionali”.