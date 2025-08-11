Ufficiale: Spezia, dal Parma torna in prestito Kouda

11/08/2025 | 21:55:34

Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Parma Calcio 1913, le prestazioni sportive del centrocampista Rachid Kouda. Il numero 80 torna così a indossare la maglia bianca per il terzo anno consecutivo, pronto a incrementare il bottino personale fatto di 49 presenze, 5 reti e 6 assist e a infiammare ancora una volta il “Picco. Centrocampista duttile, forte fisicamente e dotato di un’ottima tecnica, Kouda ha saputo ritagliarsi uno spazio nel cuore dei tifosi spezzini, i quali gli hanno riconosciuto il titolo di Aquilotto Reale 2023-2024 e sono pronti a esaltarsi ancora una volta per i suoi inserimenti offensivi. Bentornato Rachid!!!

Foto: logo Spezia