Ufficiale: Spezia, dal Benevento ecco Pinto. Contratto triennale

Dopo Krapikas, lo Spezia ufficializza anche il classe 2000 Vincenzo Pinto. Questo il comunicato sul sito ufficiale della società ligure: “Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato un accordo con il calciatore classe 2000, Vincenzo Pinto, reduce dall’esperienza con la maglia del Benevento Calcio. L’attaccante ha sottoscritto un contratto economico della durata di tre anni con opzione per ulteriori due stagioni, con decorrenza dal 1 luglio 2019.

Nativo di Napoli, attaccante possente e con un notevole fiuto per il gol, il giovane attaccante campano ha saputo mettersi in luce nelle formazioni giovanili del club sannita, dimostrandosi non solo letale in fase realizzativa, ma anche un riferimento importante per i compagni in fase di costruzione ed ora è pronto a dare il proprio contributo alla causa aquilotta.

Benvenuto Vincenzo!”

Foto Sito Ufficiale Spezia