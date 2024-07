Ufficiale: Spezia, Candelari rinnova fino al 2028

Lo Spezia ha annunciato, mediante un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, di aver raggiunto l’accordo con Pietro Candelari, circa il suo rinnovo di contratto fino al 2028. Di seguito l’annuncio del club:

“Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Pietro Candelari alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2028.

Il duttile attaccante classe 2005, dopo essersi messo in luce nel settore giovanile aquilotto, nella passata stagione è approdato in pianta stabile in Prima Squadra, trovando l’esordio tra i professionisti e collezionando ben 8 presenze in Serie B e una in Coppa Italia, rivelandosi come uno dei talenti emergenti della cadetteria.

Spezia Calcio e Pietro Candelari: un binomio saldo e duraturo, che continuerà unito per il bene della maglia bianca!”

Foto: Instagram Spezia