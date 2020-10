Ufficiale: Spendlhofer è dell’Ascoli

L’Ascoli ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Lukas Spendlhofer. «Difensore austriaco, nato a Neunkirchen il 2 giugno 1993, ha sottoscritto un contratto biennale con opzione – si legge -. Proviene dallo Sturm Graz, club nel quale ha militato sei stagioni, collezionando 184 presenze, 6 gol e 4 assist. In precedenza ha vestito le maglie di Varese in B e Inter, club quest’ultimo in cui ha esordito nella massima serie italiana nella s.s. 2012/13. L’Ascoli accoglie con un caloroso benvenuto Lukas, che vestirà la maglia n. 20».