Ufficiale: Spedalieri passa al Napoli. Sarà aggregato alla Primavera

Il Napoli ha formalizzato l’acquisto per la squadra Primavera di Jonathan Spedalieri, difensore centrale classe 2002, proveniente dal Potenza. Arriva in maglia azzurra a titolo definitivo. Spedalieri è stato convocato per la partita Frosinone-Napoli terminata 0-0 nel pomeriggio e valida per la quinta giornata del campionato Primavera 2 ripreso dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus. Nel torneo di serie C in corso ha messo insieme quattro presenze ed una gara da titolare in Coppa Italia.

Foto: logo Napoli