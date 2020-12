Ufficiale: SPAL, ingaggiato il portiere Minelli

La SPAL ha ufficializzato l’ingaggio, dal mercato degli svincolati, del portiere Stefano Minelli, ex Brescia e Padova.

Questo il comunicato: “SPAL srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Stefano Minelli. Il portiere classe ’94 ha sottoscritto un accordo con la società biancazzurra fino al 30 giugno 2021. Cresciuto nelle giovanili del Brescia, ha militato nelle fila dei lombardi per cinque stagioni consecutive in serie B, passando successivamente al Padova, squadra con cui ha disputato una stagione in serie B ed una in serie C. Minelli ha scelto la maglia numero 61. Benvenuto Stefano!”.