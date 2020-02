Ufficiale: Spal, il giovane Tunjov firma fino al 2023

La Spal – tramite il proprio sito – ha comunicato di aver siglato il primo contratto da professionista con il centrocampista Georgi Tunjov.

Di seguito il comunicato del club.

“S.P.A.L. srl comunica di aver sottoscritto il primo contratto da professionista con il centrocampista Georgi Tunjov.

Il giovane classe 2001, nazionale Under 19 dell’Estonia, è stato inserito nella rosa della prima squadra SPAL con cui ha esordito in serie A lo scorso 16 dicembre contro la Roma allo stadio Olimpico.

La seconda presenza ufficiale come titolare, invece, è arrivata il 15 gennaio al “Meazza” di Milano in Coppa Italia contro il Milan.

Tunjov ha firmato con la SPAL un contratto fino al 30 giugno 2023″.