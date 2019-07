Ufficiale: Spal, dall’Atalanta ecco Berisha in prestito con obbligo di riscatto

Come annunciato sul sito ufficiale, la Spal ha comunicato l’acquisto di Etrit Berisha, portiere in arrivo dall’Atalanta. L’albanese si trasferisce a Ferrara in prestito con obbligo di riscatto. “S.P.A.L. comunica di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. le prestazioni sportive del calciatore Etrit Berisha. Il portiere arriva in biancazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nazionale albanese, ha militato nella formazione svedese del Kalmar dal 2008 al 2013, passando successivamente alla Lazio. Dopo tre anni con i biancocelesti, il trasferimento all’Atalanta, squadra con cui ha disputato le ultime tre stagioni”.

Foto: sito ufficiale Spal