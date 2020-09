La Spal attraverso una nota ha comunicato “di aver acquisito a titolo temporaneo dalla U.S. Sassuolo le prestazioni sportive del calciatore Marco Sala. Laterale sinistro classe ’99, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, passando all’Arezzo in serie C nella stagione 2018/2019. Nazionale Under 21, nella scorsa stagione ha militato in serie B nella Virtus Entella, collezionando 33 presenze. Benvenuto Marco!”

Foto: sito Spal