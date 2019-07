Ufficiale: Spal, dal Sassuolo arriva Di Francesco. I dettagli

Federico Di Francesco è un nuovo giocatore della Spal. L’esterno offensivo classe ’94 arriva dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ecco il comunicato ufficiale: “S.P.A.L. srl comunica sul proprio sito ufficiale di aver acquisito dall’U.S. Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Federico Di Francesco. L’esterno di centrocampo classe ‘94 arriva in biancazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, in carriera ha vestito le maglie di Gubbio, Cremonese, Virtus Lanciano e Bologna, disputando con il Sassuolo la stagione 2018/2019”.

Federico Di Francesco è un nuovo giocatore della SPAL!

Scopri di più https://t.co/fzKArRuAmV#ForzaSpal pic.twitter.com/sf1HRSRrzB — SPAL (@spalferrara) July 26, 2019

Foto: Twitter ufficiale Spal