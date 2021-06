Ufficiale: Southampton, primo contratto da professionista per il 2003 Babic

Il Southampton ha annunciato sui propri canali ufficiali che il giovane centrocampista Goran Babic (classe 2003) ha firmato il suo primo contratto da professionista. Ecco il video:

"This is something I've been working for my whole life." 😇#SaintsFC is delighted to announce young midfielder Goran Babic has signed his first professional contract:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) June 1, 2021