Ufficiale: Southampton, ceduto a titolo definitivo Onuachu al Trabzonspor

27/06/2025 | 10:34:14

Paul Onuachu è un nuovo calciatore del Trabzonspor. Di seguito il comunicato del Southampton: Il trentunenne è pronto a lasciare St Mary’s dopo due anni e mezzo, durante i quali ha segnato quattro gol in 40 presenze, per unirsi alla squadra turca, con cui era stato anche in prestito nella stagione 2023/24. Ringraziamo Paul per il suo impegno durante il periodo da giocatore dei Saints e gli auguriamo il meglio.

Foto: Insta personale