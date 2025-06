Ufficiale: Sorrento, interrotto il rapporto con mister Ferraro. Confermati Amarante e Cacace

12/06/2025 | 12:21:27

Il Sorrento Calcio ringrazia mister Giovanni Ferraro, il cui accordo con il club è in scadenza il 30 giugno, per l’impegno profuso alla guida della squadra rossonera e per aver contribuito al raggiungimento dell’obiettivo salvezza nella stagione calcistica 2024/2025. Il club rende noto che il direttore sportivo Alessandro Amarante, il responsabile dell’area tecnica Davide Cacace ed il responsabile scouting Roberto Parmegiani sono confermati, nei rispettivi ruoli, anche per l’annata 2025/2026″.

Foto: logo Sorrento