Ufficiale: Sorrento, ingaggiato Paglino

07/07/2025 | 18:29:33

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive di Stefano Paglino, a partire dalla stagione 2025/2026. Paglino, nato a Vigevano il 24 aprile 2003, è un esterno destro con all’attivo già 40 presenze nel campionato di Serie C (play off compresi). Lo scorso anno ha collezionato 29 gettoni (realizzando un gol) con la maglia della Casertana mentre in Serie D vanta in totale 58 apparizioni (ed un campionato vinto) con il Novara oltre che con i falchetti di Terra di Lavoro”.

Foto: logo Sorrento