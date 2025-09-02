Ufficiale: Solomon è un nuovo giocatore del Villarreal

02/09/2025 | 10:16:16

Poderosa opera di rinforzamento per il Villarreal che, in una sessione di mercato scarna di grandi colpi sul mercato spagnolo, diventa una delle protagoniste assolute. L’israeiliano Manor Solomon arriva dal Tottenham in prestito secco. Questo il comunicato della società spagnola: “Il Villarreal CF e il Tottenham Hotspur hanno raggiunto un accordo di prestito per Manor Solomon, che giocherà come giocatore giallo durante la stagione 2025/26. Manor Solomon (Kfar Saba, Israele, 24 luglio 1999) è un abile attaccante destro che gioca come ala sinistra. Possiede un eccellente dribbling e la capacità di superare gli avversari nell’uno contro uno. Si distingue anche per la sua velocità e il suo fantastico tiro dalla media distanza. L’attaccante israeliano ha giocato per Tottenham Hotspur, Fulham FC, Leeds United, Shakhtar Donetsk e Maccabi Petah Tikva. Con il club ucraino ha vinto campionato, coppa e Supercoppa. In questo periodo, ha giocato un totale di 106 partite, segnando 22 gol e fornendo 9 assist. Anche la sua prestazione la scorsa stagione con il Leeds United in Championship è stata particolarmente degna di nota. Ha guidato i Whites alla promozione in Premier League, contribuendo a questa impresa con 10 gol e 12 assist.Solomon ha anche militato nella nazionale israeliana, con la quale ha giocato 44 partite e segnato sette gol. Benvenuto, Manor!”.

sito ufficiale Villarreal